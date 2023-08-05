الهلال يضرب الاتحاد بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بثنائية من دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق نجم الوسط سافيتش من ضربة رأسية متقنة.

جاء الهدف الثاني عن طريق النجم سالم الدوسري من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: غروهي.

الدفاع: زكريا .. شراحيلي .. بامسعود .. الشنقيطي.

الوسط: صالح .. كانتي .. كورنادو .. جوتا .. رومارينهو.

الهجوم: بنزيما.

بينما بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: المعيوف.

الدفاع: الشهراني، البليهي، كوليبالي، سعود.

الوسط: نيفيز، كنو - سالم، سافيتش، ميشيل.

الهجوم: مالكوم.