شاهد.. الهلال يتقدم على الاتحاد بهدف سافيتش في البطولة العربية

تقدم الهلال على الاتحاد بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

جاء الهدف في الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق النجم الصربي سيرجي سافيتش من ضربة رأسية رائعة.

بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: غروهي.

الدفاع: زكريا .. شراحيلي .. بامسعود .. الشنقيطي.

الوسط: صالح .. كانتي .. كورنادو .. جوتا .. رومارينهو.

الهجوم: بنزيما.

بينما بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: المعيوف.

الدفاع: الشهراني، البليهي، كوليبالي، سعود.

الوسط: نيفيز، كنو - سالم، سافيتش، ميشيل.

الهجوم: مالكوم.