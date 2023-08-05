الزراعة : اعتبارا من غدا الأحد تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال

تبدأ وزارة الزراعة، غدا الأحد 6 اغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة.

الزراعة توجه بتخفيف الأجمال وتتطالب بالمتابعة المستمرة

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة.

كما طالب قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في ايام العمل الرسمية سواء بالنسبة للاضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

ومن جانب أخر، زار المهندس سعد عامر، رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي، إلى محافظة الدقهلية، لمتابعة الاسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح، وفحص بعض شكاوي المزارعين في مراكز محافظة الدقهليه طلخا وشربين ودكرنس والجمعيات المركزية بالمحافظة.

التعاون الزراعي

كما شارك رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى في ندوة موسعة بحضور المهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية.

صرف الاسمدة

أكد على تسهيل صرف الاسمدة ومتابعة عمليات الشحن واجراءات حكومة الاسمدة وقد تم تشكيل لجان من الادارة المركزية للتعاون لمتابعة الاعمال فى جميع مراكز المحافظة.

تعليمات وزير الزراعة

بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بالوزارة