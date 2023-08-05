السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

محمود نصر العماري: دعونا رئيس الوفد للترشح حتي قبل أن يعلن ترشحه

محمود نصر العماري
محمود نصر العماري رئيس لجنة شباب الوفد بالأقصر

قال محمود نصر العماري، رئيس لجنة شباب الوفد بالأقصر، أن خوض الوفد لانتخابات الرئاسة شي  مهم وضروري وخصوصا للدولة المصرية ونجاح مرشح الوفد اذا لم يكن أكيد فهو ليس مستحيل والفرصة سانحة وخصوصا الذى ينافس الدكتور عبد السند يمامة ولانه اكاديمي سوف يخرج الدولة المصرية من دولة بيروقراطية إلى دولة علمية تاخذ بأسباب العلم.

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وأكد “نصر العماري”، أن د. عبد السند يمامة سوف يطوع العلم والقانون من اجل رفعه الدولة المصرية. 

 

وأضاف أنهم طالبوا رئيس الوفد بالترشح  قبل إعلانه الترشيح وهذا يتوقف على الوفدين وهم مطالبين دون غيرهم ان يراهنو ويكسبوا الرهان بالوقوف صفا واحدا خلف مرشحهم عاقدين العزم والعمل ونصب اعينهم مؤمنين بنجاح الدكتور عبد السند يمامة والوفد.

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