محمود نصر العماري: دعونا رئيس الوفد للترشح حتي قبل أن يعلن ترشحه

قال محمود نصر العماري، رئيس لجنة شباب الوفد بالأقصر، أن خوض الوفد لانتخابات الرئاسة شي مهم وضروري وخصوصا للدولة المصرية ونجاح مرشح الوفد اذا لم يكن أكيد فهو ليس مستحيل والفرصة سانحة وخصوصا الذى ينافس الدكتور عبد السند يمامة ولانه اكاديمي سوف يخرج الدولة المصرية من دولة بيروقراطية إلى دولة علمية تاخذ بأسباب العلم.

شباب الوفد بالأقصر تؤيد ترشح د. عبد السند يمامة لرئاسة الجمهورية

وأكد “نصر العماري”، أن د. عبد السند يمامة سوف يطوع العلم والقانون من اجل رفعه الدولة المصرية.

وأضاف أنهم طالبوا رئيس الوفد بالترشح قبل إعلانه الترشيح وهذا يتوقف على الوفدين وهم مطالبين دون غيرهم ان يراهنو ويكسبوا الرهان بالوقوف صفا واحدا خلف مرشحهم عاقدين العزم والعمل ونصب اعينهم مؤمنين بنجاح الدكتور عبد السند يمامة والوفد.