المريخ البورسعيدى يستعد للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى المريخ، عصر يوم السبت، فترة الإعداد إستعداداً للموسم الجديد 2023 / 2024، وذلك على الملعب الرئيسى للمريخ " ملعب عادل جلال " ببورسعيد.

وشدد أيمن عيد، المتحدث الإعلامى لنادى المريخ، على أن المدير الفنى للفريق محمد ياسين اختار إعداد الفريق بقائمة اللاعبين المستمرين مع الفريق فى الموسم الجديد لحين تدعيم الفريق بصفقات خلال الإنتقالات الصيفية .

16 لاعبًا في معسكر المريخ استعدادًا للموسم الجديد

معسكر المريخ

وشهدت قائمة المريخ تواجد 16 لاعب من عناصر الفريق و قطاع الناشئين و هم:

أحمد عبد الرازق " قائد الفريق " - محمد عوض - إسلام فراج - أحمد هاشم - حسام أشرف - محمد مصيلحى - السيد الشناوى - إسلام منتصر.

وأيضًا: محمد غريب " تيتو " .و من قطاع الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول " فارس عوض ( 2003 )- يوسف الرفاعى ( 2005 ) - محمد عبده (٢٠٠٣ )- زياد عادل (٢٠٠٥ )- أحمد علاء (٢٠٠٣ )- يوسف أحمد (٢٠٠٥ )- كريم الصولي ( 2005 ) .

معسكر المريخ

واوضح أيمن عيد أن تنسيق إدارة النادى برئاسة أحمد جوهر مع الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين لتحديد إحتياجات الفريق و حسم التعاقدات الجديدة خلال الأيام القادمة فى المراكز التى تحتاج التدعيم " حراسة المرمى،وسطالملعب،الهجوم " .

بينما شهدت تدريبات المريخ متابعة محمود الملاح نائب رئيس المريخ كما إنضم محمد البطوط للجهاز الإدارى ليتولى منصب مدير شئون اللاعبين .