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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليابان تتأهل لربع نهائي المونديال وتنتظر الفائز من مباراة السويد وامريكا

منتخب اليابان
منتخب اليابان

تأهل منتخب اليابان إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات بعد انتصاره على النرويج بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي مونديال السيدات الذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا.

حقق منتخب اليابان الانتصار الرابع له في كأس العالم للسيدات على التوالي، وتلقى اليابان أول هدف في مرماه أمام النرويج لتسكن شباكه هدف لأول مرة في البطولة .

سجلت إينجين الهدف الأول لصالح اليابان بالخطأ في مرماها بالدقيقة 15، قبل أن تحرز ريتين عبر رأسية في الدقيقة 20 هدف التعديل لصالح النرويج، بعدمها أضافت شيميزو هدف اليابان الثاني بالدقيقة 50، ثم أحرز  أضافت ميازاوا الهدف الثالث بالدقيقة 81.

يستعد منتخب اليابان، لمواجهة الفائز من مباراة السويد والولايات المتحدة الامريكية، في دور ربع النهائي من المونديال.


 

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