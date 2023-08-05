أوكرانيا تضغط على روسيا بورقة موانئ البحر الأسود

حذرت وكالة الملاحة الأوكرانية، من أن ستة موانئ روسية على البحر الأسود تقع في "منطقة خطر الحرب"، وشمل التحذير موانئ: "أنابا ونوفوروسيسك وجيليندجيك وتوابسي وسوتشي وتامان".

أوكرانيا تحذر: 6 موانئ روسية على البحر الأسود تقع في منطقة خطر الحرب

وأعلنت أوكرانيا أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صد غارات جوية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ويظهر مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، مسيّرة بحرية تندفع باتجاه سفينة قبل أن تنقطع الصورة.

وأكد مصدر في الاستخبارات الأوكرانية لوكالة فرانس برس، أمس الجمعة "نجاح" العملية التي استهدفت سفينة الإنزال أولينيجرورسكي جورنياك في قاعدة نوفوروسيسك جنوب غرب روسيا.

وأضاف المصدر أن "الهدف كان إظهار أن أوكرانيا يمكنها مهاجمة أي سفينة حربية روسية في هذه المنطقة"، وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سفينة روسية جديدة على وشك الغرق"، وأرفقت النص بمقطع فيديو يظهر سفينة مائلة بشكل حاد.

من جهتها، أكدت روسيا أنها صدت محاولة أوكرانية شملت "زورقين مسيرين" ضد هذه القاعدة، وأضافت "الزورقان المسيّران رُصدا ودُمرا بضربات سفن روسية"، وأعلنت في بيان آخر إسقاط 13 طائرة مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا، أو أضرار.

وهذا أول هجوم من نوعه على مرفأ نوفوروسييسك النفطي الكبير ومصب خط أنابيب يمتد على نحو 1500 كيلومتر انطلاقًا من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين، ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.