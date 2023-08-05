الأدلة الجنائية تكشف سبب حريق مبنى وزارة الأوقاف

أثبت الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لموقع حريق وزارة الأوقاف بعابدين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، مما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثاني.

‏فقد أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة عابدين بالقاهرة من كارثة بعد نشوب حريق في المبنى التاريخي دون إصابات بعد أن تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في المبنى، على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران.

فيما توجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقع الحريق لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية التي سيطرت على النيران قبل أن تلتهم المبنى ومن دون إصابات، أو وفيات وتمت أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره بالحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.