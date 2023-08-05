الأوقاف: انطلاق 11 قافلة دعوية كبرى الجمعة القادمة

تطلق وزارة الأوقاف، الجمعة القادمة احدى عشر قافلة دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:



1- مديرية أوقاف الجيزة (إمبابة):

1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الرحمن

2. الدكتور / السيد عبد المجيد وكيل الوزارة للمساجد والقران الكريم الجامع النفق

3. الدكتور/ السيد مسعد السيد وكيل الوزارة النور المستشفى

4. الدكتور /ناصر دسوقي السقا مدير عام الدعوة والبر الهدى الطيار فكرى

5. الدكتور/ صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة الهدي المحمدي

6. الشيخ/ السيد على السيد على مدير إدارة خدمة المواطنين الرياض

7. د/ أحمد عبد السعيد محمد محمود مسئول الثقافة والإرشاد سيدي إسماعيل الامبابي

8. الشيخ/ خالد راضى خالد عبد الحميد مسئول المساجد عمر بن الخطاب

9. الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم ناصر

10. الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب أسرة المنتزه

11. الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب طارق بن زياد

12. الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب الإخلاص

13. الشيخ/ على السيد كامل عبـــد العال إمام وخطيب البوهي

14. الشيخ/ محمد عبد العال عبد العال الدومي إمام وخطيب طلعت حرب

15. الشيخ/ ابراهيم بكرى محمد إمام وخطيب النور البرنس



2- مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو عطوه):

1. الشيخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية المجمع الإسلامي – أبو عطوة

2. الشيخ/ السيد عطية عبد الحق مدير إدارة الإدارات الصفا أبو شحاته - أبو شحاته

3. د/ محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة الصفا الزغابة - الزغابة

4. الشيخ/ عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد السلام – السحارة

5. الشيخ/ أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن الرحمة – الدبابات

6. الشيخ/ محمد سعيد الروبي مسئول الإرشارد الديني المروة – الدبابات

7. الشيخ/ محمد السيد محمد أبو كحته مدير الإدارة التوبة – أبو عطوه

8. الشيخ/ محمد فتحي صالح إمام وخطيب سالم شحاته – أبو شحاته

9. الشيخ/ سعيد أحمد عيد إمام وخطيب الحمادات – عزبة الحمادات

10. الشيخ/ محمد أحمد محمد ندا إمام وخطيب النصر – أبو عطوه



3- مديرية أوقاف شمال سيناء ( نخل ):

1. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق إبراهيم مدير المديرية الكبير – مدينة نخل

2. الشيخ/ عبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة التقوى – مدينة نخل

3. الشيخ/ إسلام أحمد عبد اللطيف محرم مدير إدارة الإدارات التعمير– مدينة نخل

4. الشيخ/ حسين السيد حسين البنديري مدير المتابعة الفتح – مدينة نخل

5. الشيخ/ مصطفى عبدالفتاح على أبو عبده إمام وخطيب الرحمن – قرية الريد

6. الشيخ/ محمد سامى عباس الشرقاوي إمام وخطيب الرحمن – قرية التمد

7. الشيخ/ علي عبدالرحمن محمد أبو مندور إمام وخطيب أبوغريقانة – قرية النقب

8. الشيخ/ محمد عبدالفتاح عبد الفتاح الجمل إمام وخطيب بئر سبعة – قرية بئر سبعة

9. الشيخ/ سعد محمد صابر البهنساوي إمام وخطيب الرحمن – قرية النثيلة

10. الشيخ/ مصطفى رمضان مصطفى العراقي إمام وخطيب رياض الصالحين – قرية وادي الحاج



4- مديرية أوقاف الدقهلية (بلقاس):



1. الشيخ/ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مدير المديرية أولاد عمر – بندر بلقاس

2. الشيخ/ محمد حسين إبراهيم جاد مدير الدعوة سيدي مصباح المغازي – بلقاس

3. الشيخ/ عبد الشافي حسانين عبدالشافي مدير إدارة الإدرات أبو الفتوح – حي الدهايمة

4. الشيخ/ أبو المعاطي السيد الجيند مسئول شئون المساجد أبو هلالي – عزبة هجرس

5. الشيخ/ أحمد محمد محمد عبدالنبي مسئول الدعوة الإلكترونية الكبير – عزبة صبحي

6. الشيخ/ عزت علي المتولي سلامة مسئول شئون القرآن الكريم الرحمة – عزبة الزيني

7. الشيخ/ حسام الدين عبدالراضي مفتش متابعة الكبير – عزبة جاد

8. الشيخ/ عبد الوهاب عبدالرزاق السيد مدير إدارة شرق مصطفى بك إسماعيل – بلقاس

9. الشيخ/ إبراهيم عبدالعال البكري مفتش متابعة التوحيد – عزبة مقبل

10. الشيخ/ محمد عبدالتواب محمد أحمد مفتش متابعة أبو بكر الصديق – العزبة الحمراء



5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب):

1. الشيخ/ هاني عنتر السباعي مدير المديرية عمر بن الخطاب – رأس غارب

2. الشيخ/ عبدالباسط عثمان أحمد محمد مدير الدعوة أبوبكر الصديق – رأس غارب

3. الشيخ/ إبراهيم مغربي إبراهيم مسئول شؤن المساجد التوبة – رأس غارب

4. الشيخ/ أحمد أبو القاسم أحمد مدير الإدارة الكبير – رأس غارب

5. الشيخ/ حسن عبد الرسول حسن مفتش دعوة الرحمة – رأس غارب

6. الشيخ/ عبدالعظيم عبد الرحيم محمد إمام وخطيب الشهداء – رأس غارب

7. الشيخ/ عبد الله أحمد عبدالله إمام وخطيب الإيمان – رأس غارب

8. الشيخ/ محمود حمزة قاسم إمام وخطيب علي بن أبي طالب – رأس غارب

9. الشيخ/ حامد سلامة محمد إمام وخطيب فاطمة الزهراء – رأس غارب

10. الشيخ/ عبد اللاه حمدان عبد اللاه إمام وخطيب الوادي – رأس غارب

11. الشيخ/ ناصر سالم سليم إمام وخطيب المدينة المنورة – رأس غارب

12. الشيخ/ محمود رشدي سيد إمام وخطيب الإمام الحسين – رأس غارب

13. الشيخ/ إبراهيم فؤاد كامل إمام وخطيب عفيفي – رأس غارب

14. الشيخ/ علاء محمد الصغير إمام وخطيب الأدارسة – رأس غارب

15. الشيخ/ عاطف متولي محمد إمام وخطيب الهداية – رأس غارب

6- مديرية أوقاف الفيوم (إطسا):

1. الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة العمدة – الغرق بحري

2. الشيخ/ محمود طه الشيمي مدير المديرية سعداوي أبوجليل – الغرق بحري

3. الشيخ / علاء محمود عبدالوهاب مدير إدارة الإدارات العتيق – الغرق بحري

4. الشيخ / يحيى محمد شعبان مدير الدعوة بالمديرية نداء الإسلام – الغرق بحري

5. الشيخ / محمد محمد عبدالكريم إمام وخطيب على بن أبى طالب – الغرق بحري

6. الشيخ / محمد عبد الله عبد العظيم إمام وخطيب السعادة – الغرق بحري

7. الشيخ / طه علي محمد خضر إمام وخطيب الفتح – الغرق بحري

8. الشيخ / محمود محمد أمين مدير إدارة العتيق – البرنس

9. الشيخ / محمد أنور عبدالكريم إمام وخطيب الرحمن – عزبة الخمسين

10. الشيخ / عبدالرازق محمد عبداللطيف إمام وخطيب الرحمة – عزبة فراج

11. الشيخ/ حمزه حماد محمد إمام وخطيب الشيخ حسن – عزبة جبر

12. الشيخ/ فرج معوض عبد الهادي إمام وخطيب عبدالوهاب عبدالعظيم – عزبة أبو جليل

13. الشيخ/ هاني فرج السيد إمام وخطيب أبو بكر الصديق – عزبة علي عوض

14. الشيخ/ حافظ محمد حافظ إمام وخطيب الرحمة – الحاج غباشي

15. الشيخ/ محمد السيد عبد المولى إمام وخطيب شرف الدين – عزبة الأعمى



7- مديرية أوقاف المنيا (بني عبيد):

1. د/ عمر خليفة محمد مدير الدعوة عبد الرحمن الريحاني - قرية ريحانة

2. الشيخ / خالد محمد طه مدير الإدارة حسين الريحاني - قرية ريحانة

3. الشيخ / خالد محمد عزيز الدين مفتش دعوة الإيمان - قرية ريحانة

4. الشيخ / مصطفى عبد الحميد عثمان مفتش دعوة التوحيد - قرية ريحانة

5. الشيخ / ربيع محمد عبد البر مفتش دعوة السلطان حسن – قرية السلطان حسن

6. الشيخ / صلاح سعداوي على مفتش دعوة بلال بن رباح – قرية السلطان حسن

7. الشيخ / محمد رمضان محمد مفتش دعوة الاستقامة – قرية السلطان حسن

8. الشيخ / طارق جارحي عبد اللاه مفتش دعوة الشرطة – قرية السلطان حسن

9. الشيخ / أحمد عبد الفتاح رزق إمام وخطيب الرحمن – قرية السلطان حسن

10. الشيخ / محمد محمود يوسف إمام وخطيب العارفين – قرية السلطان حسن



8- مديرية أوقاف الإسكندرية (العامرية):

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق مدير المديرية طيبة 2 الكبير – طيبة 2 النهضة

2. الشيخ / هاشم سعد سعد الفقى مدير الدعوة السلام – عبد القادر

3. الشيخ / وسام على كاسب مدير المتابعة الرضوان – النهضة

4. الشيخ / محمد عمر العسكرى إمام وخطيب طيبة 1 الكبير – طيبة 1 النهضة

5. الشيخ / عمر عبد الفتاح حرب إمام وخطيب الهداية – فنجري 1، 2 النهضة

6. الشيخ / أحمد سيد مهران إمام وخطيب المسيرى الكبير – المسيري النهضة

7. الشيخ / محمد محروس مرسى إمام وخطيب حارس 2 الكبير – حارس 2 النهضة

8. الشيخ / سامى محمود ذكى إمام وخطيب الرضوان – سند 2 النهضة

9. الشيخ / إبراهيم حسن بدر إمام وخطيب أبوسمبل الكبير – أبو سمبل النهضة

10. الشيخ / حسن كامل غانم إمام وخطيب النصر – المسيري النهضة



9- مديرية أوقاف قنا (الوقف):

1. د/ ماهر على جبر مدير المديرية السنابسة القبلى – الوقف

2. د/ أحمد أبو الوفا محمد مدير الدعوة السنابسة الجديد – الوقف

3. د/ عبدالله حارس ملاح إمام وخطيب السلام الدندراوية – الوقف

4. د/ أحمد عبد الحافظ أمين إمام وخطيب الحويلات – الوقف

5. الشيخ/ محمد رأفت حسن مدير إدارة الإدارات أبو بكر الصديق – الوقف

6. الشيخ/ الحريرى على عباس مفتش متابعة الكبير – المراشدة

7. الشيخ/ على بشارى قاسم مفتش متابعة الإيمان – المراشدة

8. الشيخ/ صبرى محمد القط مفتش متابعة النجار – القلمينا

9. الشيخ/حسنى السيد أحمد مفتش متابعة الشيخ سليمان – الوقف

10. الشيخ/ محمد السيد حنفي صديق إمام وخطيب الفتح – المراشدة

11. الشيخ/ إبراهيم محمد السيد إمام وخطيب نجع الجنينة – المراشدة

12. الشيخ/ سيد إبراهيم محمد إمام وخطيب بر الوالدين - الوقف

13. الشيخ/ عبدالقادر حباشى عبدالقادر إمام وخطيب الشيخ جاد – القلمينا

14. الشيخ/ جمعه محمد حامد إمام وخطيب عمر بن الخطاب - جزيرة الحمودى

15. الشيخ/ محمد أحمد عمر إمام وخطيب السلام – الكريمات



10- مديرية أوقاف دمياط (فارسكور):

1. الشيخ/ محمد محمد سلامة مدير المديرية النصر - فارسكور

2. الشيخ/ محمد إبراهيم مازن مدير الإدارة الأنصاري - فارسكور

3. الشيخ/ أحمد حامد أبو النجا مفتش دعوة الحديدي - فارسكور

4. الشيخ/ محمود رمضان جعفر إمام وخطيب العبد - فارسكور

5. الشيخ/ أحمد عبده مغاوري إمام وخطيب البنا - فارسكور

6. الشيخ/ هشام معاذ حسب الله إمام وخطيب السلام - فارسكور

7. الشيخ/ أحمد متولي شحاته إمام وخطيب الفاروقي - فارسكور

8. الشيخ/ حازم محمد عبده السيد إمام وخطيب الدياسطي - فارسكور

9. الشيخ/ مراد عبد الله هلال إمام وخطيب بلال - فارسكور

10. الشيخ/ أسامة عوض سلال إمام وخطيب الشرقي - فارسكور



11- مديرية أوقاف أسوان (بنبان):

1. الشيخ/ حنفي محمود دياب مدير المديرية أبو عشرين - المنصورية

2. الشيخ/ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة القيزان - المنصورية

3. الشيخ/ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني السيوفي - المنصورية

4. الشيخ/ عادل جودة السيد مدير المتابعة أحمد بن إدريس - المنصورية

5. الشيخ/ سعيد عبد الستار نطري إمام وخطيب الحسين - المنصورية

6. د/ محمود عبد الرحيم محمود مدير إدارة الإدارات العبابدة - بنبان

7. الشيخ/ مصطفي عبد القادر عبد الماجد إمام وخطيب العمدة - بنبان

8. الشيخ/ عبد الله محمد طه إمام وخطيب أبو فراج - بنبان

9. الشيخ / محمود مصطفي حسن مدير ادارة الفتح - بنبان

10. الشيخ / عبد الستار حسن أبا زيد مدير إدارة الجديد - بنبان