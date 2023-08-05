سمية الخشاب في دائرة التريند.. "أركب على الموجة" أعادتها للساحة الغنائية

تصدرت النجمة سمية الخشاب التريند، وذلك بعد طرحها كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "أركب على الموجة" من كلمات تايسون وأمير شيكو، وألحان البور العالى ومن إخراج إبرام نشأت.

اقرأ أيضًا.. سمية الخشاب تخطف التريند من أحمد سعد وتحذر طلاب الثانوية العامة: متسمعوش كلام أهلكم

وتقول كلمات الأغنية: أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة..".

سمية الخشاب

آخر أعمال سمية الخشاب

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

اقرأ أيضًا.. سمية الخشاب تسحب التريند من أحمد سعد.. تعليقات ساخرة على إطلالته بجدة

قصة مسلسل موسى

دارت أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينيات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث.

سمية الخشاب

وكانت استطاعت النجمة سمية الخشاب، أن تتصدر التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعليقها الساخر على إطلالة طليقها الفنان أحمد سعد التي ظهر فيها بحلق وملابس شفافة خلال حفله بموسم جده الذي أشعل السوشيال ميديا.

حفل جماهيري

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وبدأ الفنان أحمد سعد اولى فقرات الحفل على مسرح بنش مارك.

إطلالة أحمد سعد بحلق وقميص شفاف

وظهر الفنان أحمد سعد، بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدى في الحفل حلق باللون الفضي، وقميص بأكمام شفافة باللون الأسود، وقام بغناء أشهر أغانيه منها : "عليكي عيوي، أي اليوم الحلو ده، سألت نفسي كتير".

سمية الخشاب

ظهور عمرو سعد مفاجأة الحفل

وشهدت الحفله على عدد كبير من المفاجات كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مره في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

دويتو عملنا حمله

ثم فاجئ الجمهور بأغنيه دويتو بينه وبين عمرو تحمل أسم "عملنا حمله "وطلب من عمرو غنائها سويا لاول مره امام الجمهور على المسرح في وصله رقص غنائي استعراضي.

كما قام سعد بمشاركه الجمهور غناء عدد من اغانيه مثل بحبك يا صاحبي و عليكي عيون التي طلب من الجمهور رقص رقصتها الشهيره.

أحمد سعد

الحفل اقيم علي مسرح بينش مارك بقيادة عمو زكي ومحمد زكي ضمن حفلات موسم جده، وكانت اخر مفاجات الحفل هي غناء الفنان محمد فؤاد لأول مره بالمملكه السعوديه وقدم محمد فواد ثاني واخر فقرات الحفل قدم خلالها باقه متنوعه من أغانيه.

مثل الحب الحقيقي و اصلي وكماننا وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي داعبه فؤاد انتوا حافظين الأغاني اكتر مني.

وعلقت النجمة سمية الخشاب طليقة الفنان أحمد سعد على الإطلالة التي ظهر بها أمس فى حفله قائلة عبر حسابها على تويتر: "الحمد لله الذي نجانا، مش قادرة".

أحمد سعد وسمية الخشاب

سخرت الفنانة سمية الخشاب، من إطلالة الفنان أحمد سعد في حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب، في تدوينة عبر حسابها قائلة: “وأنا أقول لبسي راح فين”.

تغريدة سمية الخشاب

أثار المطرب أحمد سعد، جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا بعدما ظهر بإطلالة لم يعتد الجمهور عليها منه، وذلك خلال الحفل الذي أحياه، الخميس الماضي، ضمن حفلات موسم جدة 2023، على مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية.

وارتدى المطرب أحمد سعد، خلال الحفل حلقا باللون الفضي، وقميصا بأكمام شفافة باللون الأسود.

وقدم المطرب أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها: “عليكي عيون، إي هاليوم الحلو ده، سألت نفسي كتير”.

المطرب أحمد سعد

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

كان قدم المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية بعنوان “منستهوش”، ضمن أحداث مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

وتقول كلمات الأغنية :-

منستهوش

ولو هو فاكرني نسيت اكيد غلطان

محدش حب حد قدر علي النسيان

فراقه تعبني وكسرني

سايبلي حاجات تفكرني

واكتر حاجة وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

واكتر حاجه وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

دانا من بعده ايامي مبتعديش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش

مابوحشهوش

يارب يخيب الظن اللي جوايا

ويطلع فاكر اللي عاشوا ويايا

كلامنا وضحكنا هزارنا

ماكنش في حاجة تكسرنا

بعيدنا وهو من يومها عامل انه مابيهموش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش

أحمد سعد

كما طرح المطرب أحمد سعد، مؤخرًا أغنيته بعنوان «قادر أكمل»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تزامنا مع عيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير.

تفاصيل أغنية «قادر أكمل» للمطرب أحمد سعد

وتعد أغنية قادر أكمل، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.