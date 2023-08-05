الإيسيسكو: نجاح كبير لتجربة إطلاق الـ«كان سات» بتركيا

اختتمت أعمال ورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات) في نسختها الثالثة، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بجمهورية تركيا، بشراكة مع جامعة إسطنبول التقنية، وقد حققت تجربة إطلاق القمر الصناعي التعليمي، الذي تم تصميمه خلال الورشة، نجاحا كبيرا، حيث تم إطلاقه من مدينة أقسراي.

وكانت الورشة التدريبية، التي انعقدت خلال الفترة من 31 يوليو إلى 4 أغسطس 2023، لفائدة 40 باحثا وطالب وطالبة من 27 دولة عضو بالإيسيسكو، بحضور رفيع المستوى لنخبة من المسؤولين ورواد الفضاء والخبراء الدوليين في مجال علوم الفضاء، قد تضمنت إطارا نظريا للتعريف بالـ"كان سات" والتقنيات الموظفة في تصميمه، ثم ورشات تطبيقية لشرح كيفية استخدام "مقياس التسارع" و"المغناطيسية" ومستشعر "الجيروسكوب"، والعمل على جمع وتحليل البيانات، وتطوير أنظمة الهبوط واختبارها.



وأعقب نجاح تجربة الإطلاق، حفل ختامي عقد بقاعدة إطلاق الصواريخ بمدينة أقسراي، أكد خلاله الدكتور رحيل قمر، مدير قطاع العلوم والتقنية في الإيسيسكو، التزام المنظمة بدعم قدرات الشباب في دول العالم الإسلامي.

جامعة اسطنبول

ومن جانبه أبرز الدكتور عليم رستم أسلان، أستاذ الهندسة الفضائية بجامعة إسطنبول التقنية مشرف على الورشة، أهمية تعزيز الشراكات بين المنظمات والجامعات ومراكز البحث من أجل تطوير مجال الابتكار والتكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وفي ختام الحفل، تسلم المشاركون شهادات اجتياز الورشة التدريبية، معربين عن شكرهم للإيسيسكو والجامعة لدعمهما قدرات الشباب في مجال تكنولوجيا الفضاء، كما تم تكريم الخبراء والمسؤولين تقديرا لجهودهم في إنجاح النسخة الثالثة من ورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات) بتركيا.