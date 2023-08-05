الخميس.. توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات"

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن الخميس المقبل الموافق ال ١٠ من أغسطس ٢٠٢٣، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث٢٠٢٢م، تحت شعار" إبداع وتميز" ستقام فعاليات الحفل في قاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر ، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وبحضور عدد من الشخصيات من قيادات الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء، وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وسفراء بعض الدول، وبعض الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في ال(16)مسابقة، وجميع المشرفين والقائمين عليها.



وقد أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب سابقًا أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين أنفسهم أو من سينوب عنهم بشكل رسمي.

علما بأن مسابقة مواهب وقدرات بأقسامها ال 16 تهدف إلى: دعم الطلاب الوافدين الموهوبين وإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

المحاور والمجالات



وتضمنت مسابقة "مواهب وقدرات" حول المحاور والمجالات الآتية:

(1)حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا، (2) حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن الكريم، (3) حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم، (4) حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم، (5) الأصوات الحسنة (تجويد القرآن – إنشاد – ابتهالات... إلخ)، (6) الثقافة الإسلامية، (7) الخطابة وفنون التواصل، (8) تأليف وإلقاء الشعر والموشحات والزجل، (9) براعة التحدث باللغات الأجنبية في العلوم والآداب الإسلامية، (10) الخط العربي بأنواعه، (11) الرسم والزخرفة بأنواعها، (12) الأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات)، (13) فنون الكتابة الإبداعية (قصة – مقال – رواية)، (14) فنون التمثيل (سينما – مسرح)، (15) الفنون الرقمية (فيديو – تصوير فوتوغرافي – جرافيك – موشن جرافيك)، (16) مسابقة البحث العلمي.