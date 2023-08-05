النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة حريق وزارة الأوقاف

أمر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف سيادته نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

كما أن الإدارة العامة للحماية المدنية تمكنت من الدفع بـ 7 سيارات إطفاء .

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران.

يذكر أن مبنى وزارة الأوقاف المصرية خالٍ من الموظفين، حيث تصادف الحريق مع يوم إجازة أسبوعية، كما أن جميع الموظفين تم نقلهم إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.