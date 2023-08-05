الإيقاع بتشكيل عصابي لتجارة المُخدرات في القليوبية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط (تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية).

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وتخصص نشاط التشكيل العصابي الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة طوخ ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – 1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول" - بندقية آلية - 8 خزينة متنوعة – بندقية خرطوش

– 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 أسلحة بيضاء - 9 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,110٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.