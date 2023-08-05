إقبال جماهيري على ليالي عروض "الفرقة القومية للفنون الشعبية"

شهد مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية أمس الجمعة ، إقبالا جماهيريا على برنامج "الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية " التي تعرض ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي .

وتفاعل جمهور المسرح مع روائع استعراضات الفن الشعبى ، التى تقدمها "الفرقة القومية للفنون" بقيادة الفنان القدير هاني النابلسي ، ومن المقرر أن تستمر الفرقة فى تقديم حفلاتها حتى ١٣ اغسطس المقبل.

وقدمت الفرقة باقة من أشهر استعراضاتها الفنية التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى العريق ، منها استعراض الشمعدان ، المجوز ، اغاني البنات ، الفتوات ، الحجالة ، ام الخلول بالموال ، الحصان ، المانبوطي ، التنورة ، الغوازي ، العصايا .

مدير مسرح محمد عبد الوهاب د.كريم راشد ، الإشراف الفني للفنان القدير على جابر ،إدارة مسرحية هاني أبو المعاطى ، علاء سعودي ، تدريب الفنان محمد سلام ، الفنانة رحمة عمرو ، الفنان احمد ناصيف ، مدير مالي وإداري شيرين الدجوى .