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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إقبال جماهيري على ليالي عروض "الفرقة القومية للفنون الشعبية"

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية أمس الجمعة ، إقبالا جماهيريا على برنامج "الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية " التي تعرض ضمن خطة الموسم الصيفي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي .

وتفاعل جمهور المسرح مع روائع استعراضات الفن الشعبى ، التى تقدمها "الفرقة القومية للفنون" بقيادة الفنان القدير هاني النابلسي ،  ومن المقرر أن تستمر الفرقة فى تقديم حفلاتها حتى ١٣ اغسطس المقبل.

وقدمت الفرقة باقة من أشهر  استعراضاتها الفنية التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى العريق ، منها استعراض الشمعدان ، المجوز ، اغاني البنات ، الفتوات ، الحجالة ، ام الخلول بالموال ، الحصان ، المانبوطي ، التنورة ، الغوازي ، العصايا .

مدير مسرح محمد عبد الوهاب د.كريم راشد ، الإشراف الفني للفنان القدير على جابر ،إدارة مسرحية هاني أبو المعاطى ، علاء سعودي ، تدريب الفنان محمد سلام ، الفنانة رحمة عمرو ، الفنان احمد ناصيف ، مدير مالي وإداري شيرين الدجوى .

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