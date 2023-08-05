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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار أعمال الرصف والتطوير بمدن وطرق الغربية

رصف شارع البحر بالمحلة
رصف شارع البحر بالمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.


جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال أعمال رصف شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة المحلة الكبرى.

حيث يتم رصف الشارع بداية من مدخل المدينة بمنطقة العلو وحتى نهايته بناحية ابو علي بطول ١٠.٣كم.


وأشار محافظ الغربية أنه تتم صيانة المحور المروي الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية، حيث يمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

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