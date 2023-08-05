إنخفاض طفيف في اسعار اللحوم البحيرة

شهدت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في الساعات الاولي من نهار اليوم السبت، إنخفاض طفيف في مدن وقري محافظة البحيرة، بينما إرتفعت أسعار الاسماك سواء الطازجة او المجمدة .

في اسواق اللحوم تلاحظ إنخفاض الاسعار عن الأسابيع الماضية، حي تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 270جنيها إلي 310جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار اللوحوم الجمدة قطع مابين 180إلي 220جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

وفي اسواق الدواجن تراوحت اسعار الدواجن البيضاءمابين 62إلي 66جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار الدواجن الحمراء مابين 90 إلي 100جنيها للكيلو.

وفي اسواق الاسماك تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو، وتراوحي اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو، وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار البوري مابين 90إلي 120جنيها للكيلو.

وتراوحت اسعار الجمبري الطازج مابين 180إلي 280جنيها للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 140إلي 220جنيها للكيلو.