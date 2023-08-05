السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا

مخالفات المرور
مخالفات المرور

مخالفات المرور.. يبحث العديد من الاشخاص عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك لمعرفة طريقة الاطلاع على مخالفات المرور في دقائق معدودة برقم البطاقة ورقم هاتف المالك.

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هدوء وسيولة.. حالة المرور بالجيزة صباح اليوم

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ننشر حالة المرور أعلى كوبرى أكتوبر مساء اليوم

وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور:

خطوات الاستعلام

 يمكن الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط 

 https://bit.ly/3vfhduz

الضغط على كلمة استعلامات 

اختيار مخالفة رخصة مركبة 

إدخال أرقام وحروف الرخصة

الضغط على إجمالي المخالفات، ثم كتابة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم المالك

كيفية الحصول على شهادات المخالفات إلكترونيًا 

الضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة

كتابة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة

كتابة البيانات المطلوبة والعنوان المراد عليه تسليم الرخصة

دفع رسوم الشهادة 50 جنيهًا و15 جنيهًا رسوم توصيل "يمكن الدفع بالفيزا

كما يمكن تقديم تظلمات على مخالفات المرور من خلال الاتي: 

الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط 

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

الضغط على كلمة التظلمات ثم اختيار نوع التظلم "رخصة المركبات" أو رخصة القيادة

تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة

تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها

شروط الخدمة الإلكترونية، بعد قرأتها قم بالضغط على الموافقة

تظهر البيانات الخاصة بالرخصة ويجب اضغط على كلمة إرسال الطلب

 كما يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة

 ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم “لجوال” الذي قمت بتسجيله

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