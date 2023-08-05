مانشستر سيتي يضم الكرواتي جفارديول.. رسميًا

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الكرواتي، جوسكو جفارديول قادما من لايبزيج الألماني حتى نهاية يونيو 2028.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيان رسمي، كتب فيه: "يسعد مانشستر سيتي بتأكيد توقيع جوسكو جفارديول من لايبزيج في صفقة مدتها خمس سنوات".

وأضاف: "اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو ثاني توقيع في فترة الانتقالات الصيفية قبل موسم 2023-24، على خطى زميله الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش".

وتابع البيان: "مثل كوفاسيتش، بدأ جفارديول مسيرته الكروية في دينامو زغرب، أرض خصبة لبعض أكثر اللاعبين الكرواتيين موهبة على الإطلاق، وخلال موسمين في وطنه، فاز بلقب الدوري الكرواتي مرتين وكأس كرواتيا مرة وكأس السوبر الكرواتي قبل أن ينتقل إلى لايبزيج في ألمانيا".

أرقام جفارديول مع لايبزيج

لعب الكرواتي جفارديول 87 مباراة مع لايبزيج في موسم 2021-22 و2022-23، وسجل خمسة أهداف وفاز ببطولة كأس ألمانيا مرتين، كما خاض 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وحقق المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر".