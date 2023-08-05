الإعدام لمتهم بإنهاء حياة طفل من ذوي الهمم بالغردقة

قضت اليوم السبت محكمة جنايات البحر الأحمر، الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم رئيس المحكمة والمستشار أمجد محمد أبو الفتوح والمستشار مصطفى أحمد عبدالعال وأمانة سر رمضان عبدالرحيم عرابي بالإعدام شنقا على عبدالرحمن حسن محمد المتهم بخطف وقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة وذلك بعد أن وردت موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على إعدامه.

و تعود تفاصيل الواقعة عندما أحالت نيابة البحر الأحمر المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الخطف والقتل العمد للطفل «فهد» 14 عاما من ذوي الهمم بعد تغيبه عن مسكنه وظهور جثته أسفل سلم عقار بمدينة الغردقة وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تفريغ الكاميرات و تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله.

وأمرت بضبطه وإحضاره وبعد التحقيقات واعترافه بالواقعة وتمثيل الجريمة أمرت النيابة بإحالته لمحكمة جنايات البحر الأحمر، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل يدعى «فهد»، 14 عاما، أسفل سلم عقار بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ملقاة داخل إحدى العمارات بمنطقة أبوعشرة بالغردقة، وقررت النيابة استدعاء الطبيب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها وتكليف مباحث قسم أول الغردقة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث

وأعربت أسرة المجني عليه عن سعادتها بالحكم قائلة ان القضاء عادل ونصفنا بحكمه وعدله في القصاص من المتهم الذي مد يده بالغدر للطفل الذي لا يعرف الأذى وكان الله معنا وبجانبا ونحن كنا نحسن الظن به دائما واليوم عادت الضحكة والفرحة لنا

