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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"التخطيط" تعلن ضوابط عمل  الموظفين من المنزل 

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارة في ضوء توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل بنظام "الأونلاين" على مدار شهر أغسطس 2023.

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وتضمنت إجراءات الوزارة تطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس بدءا من الأحد الموافق 6/8/2023، مع مراعاة استثناء بعض العاملين من هذا النظام حسب حاجة العمل ومنهم بعض العاملين بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وبعض العاملين بمكتب السيد مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ويكون تحديدهم بنهاية كل أسبوع بناء على حاجة العمل.

 

كما تضمنت إجراءات الوزارة ضرورة تواجد ممثل أو أكثر من إدارة الدعم الفني للتحول الرقمي (IT) وكذلك من إدارة الشئون الإدارية لتقديم الدعم اللازم أثناء تواجد الموظفين طبقا لحاجة العمل، وفي حالة العمل من مقر الوزارة يتم التنسيق مع الشئون الإدارية مسبقا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يجوز استدعاء أيا من السادة الموظفين الآخرين للعمل من مقر الوزارة وفقا لحاجة العمل على أن يتم التنسيق مع الشئون الإدارية بشكل مسبق، ويتم مراجعة العمل بهذا النظام بشكل دوري.

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