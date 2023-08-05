تعرف على أسعار الخضراوات والأسماك بأسواق كفرالشيخ

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، السبت، وتراوح سعر الطماطم بين 8جنيهات إلى 10 جنيهات، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيها والجزر 15جنيها والباذنجان 8جنيهات والليمون 20 جنيها والفلفل 10 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها والبصل 15 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 25 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأكد محمد ناصف تاجر أسماك في سوق المحطة بمدينة دسوق أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيها. وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيها. وبلغ سعر كيلو البوري بين 140 جنيها و150 جنيها.

سعر كيلو البوري بين 140 جنيها و150 جنيها