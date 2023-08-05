السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

اسواق البحيرة
اسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة  بمدن وقري محافظة البحيرة في الساعات الاولي من نهار اليوم السبت، ثباتا في الاسعار ، وظلت اسعار أمس الجمعة هي نفس اسعار اليوم السبت ،حيث تراوحت اسعار الطماطم مابين 10إلي 13 جنيها للكيلو .

كما تراوحت اسعار البطاطس مابين 10 إلي 15 جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 8إلي 10 جنيهات ، وتراوحت اسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20جنيها للكيلو .

 

بينما تراوحت أسعار البصل مابين 14إلي 18جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت اسعار البامية مابين 20إلي 30جنيها ، وتراحت اسعار الباذنجان ما بين 8إلي 12 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت اسعار الجزر الاصفر مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت اسعار الموز مابين 16إلي 20جنيها للكيلو ،وتراوحت اسعار العنب من بين 20إلي 30جنيها للكيلو .

 

كما تراوحت اسعار التين بين 25إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار التفاح الاحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو .