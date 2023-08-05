السبت 05 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصدر أمني يكشف تفاصيل حريق مبنى وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف

شهدت منطقة شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة،منذ قليل، إندلاع حريق في مبني وزارة الأوقاف، وانتقلت سيارات الأطفاء إلي مكان الحريق وجاري السيطرة على النيران وإطفائها بالقاهرة،منذ قليل، إندلاع حريق في مبني وزارة الأوقاف، وانتقلت سيارات الأطفاء إلي مكان الحريق وجاري السيطرة على النيران وإطفائها.

وقال مصدر إن النيران اندلعت أعلى سطح وزارة الاوقاف الكائنة بمنطقة باب اللوق وسط القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لاخماد الحريق والسيطرة على النيران ،ولم يسفر الحريق عن وثوع ضحايا بشرية ،وتم فرش كردون امني بمحيط الواقعة ويجرى التخري لمعرفة ملابسات واسباب اندلاع النيران .

تلقت النجدة بالقاهرة، بلاغا  باندلاع حريق في مبنى وزارة الأوقاف بوسط القلهرة، وتم الدفع ب١٠ سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وجار محاصرة النيران،ومنع امتدادها الأجزاء المجاورة.
 
 

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