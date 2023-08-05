طرح تذاكر حفل رابح صقر.. الليلة

يستعد الفنان رابح صقر، لاحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، بممشى المحالة في مدينة أبها السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم صيف عسير بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر اليوم، ويقدم الفنان رابح صقر، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال الفنان رابح صقر

يشار إلى أن الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

معلومات عن الفنان رابح صقر

يعتبر الفنان رابح صقر من مشاهير اللحن والأداء السعودية، لقُب بموسيقار الخليج، بدأ حياته الفنية إعتمادا على موهبته فقط، ثم أطلق أول ألبوم له عام 1983 تحت اسم يانسيم الليل، ثم أصدر بعده البوم صابرين الذي أشاد به الكثير من الفنانين منهم الأسطورة الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده.

ثم أطلق صقر البوم احبك وكان يحتوي على على ستة أعمال جميعها من الحانه، وخلال فترة أواسط الثمانينات.

كون رابح صقر ثنائي مع الشاعرة هتان، وكانت بداية هذه التعاونات في البوم أنا والليل والقمره واحتوى الألبوم على 6 أعمال، أصدر بعد ذلك ألبوم مغرورة الذي كان يحوي على 6 إعمال ووادخل الآلات الغربية في توزيع الأغنية .

وقدم اللون العراقي كأول فنان خليجي يقدمه وكانت هذه الأغنية بعنوان شوف ايش سوى، كانت نقطة تحول كبيرة في حياة صقر الفنية الأغنية بعنوان (سرى الليل) وأيضا كانت أول عمل يصوره رابح ويعرض على شاشات التلفزيون.

ومن أهم البومات صقر كان البوم اكتب لها حرف الذي كان يحتوي على 7 أعمال وفي هذا الألبوم.