مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية ابرز مواجهات اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، فسنكون على موعد مع مباريات نارية أبرزها ربع نهائي البطولة العربية، وكأس العالم للسيدات، بالاضافة الى نهائي كأس العراق.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة

تقام مباراة السد القطري و الشرطة العراقي فى تمام الساعة 600 مساء ـ عبر قناة SSC1 HD

و ينطلق لقاء الهلال السعودي و اتحاد جدة الساعة فى تمام الساعة 9:00 مساء عبر قناة SSC1 HD

مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

و تقام مباراة منتخب سويسرا ونظيره إسبانيا فى تمام الساعة 8:00 صباحا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

و يعلب منتخب اليابان مباراة أمام نظيره النرويج فى تمام الساعة 11:00 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

نهائي كأس العراق

مباراة القوة الجوية - أربيل فى تمام الساعة 8:00 مساء

مباريات ودية للأندية استعدادا للموسم القادم

مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي و لانس الفرنسى فى تمام الساعة 2:45 عصرا

مبارة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي و فيورنتينا الايطالي فى تمام الساعة 5:30 مساء