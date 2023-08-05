السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية ابرز مواجهات اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، فسنكون على موعد مع مباريات نارية أبرزها ربع نهائي البطولة العربية، وكأس العالم للسيدات، بالاضافة الى نهائي كأس العراق.

 

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الدوري الإنجليزي.. جدول مواعيد الجولة الأولى في البريميرليج الموسم الجديد

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ريال مدريد يعاني قبل انطلاق الدوري الإسباني

 

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة 

 

تقام مباراة السد القطري و الشرطة العراقي فى تمام الساعة 600 مساء ـ عبر قناة SSC1 HD

 

و ينطلق لقاء الهلال السعودي و اتحاد جدة الساعة فى تمام الساعة 9:00 مساء عبر قناة SSC1 HD

 

مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

 

و تقام مباراة منتخب  سويسرا ونظيره إسبانيا  فى تمام الساعة 8:00 صباحا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

 

و يعلب منتخب اليابان مباراة أمام نظيره النرويج  فى تمام الساعة 11:00 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

 

نهائي كأس العراق

 

مباراة القوة الجوية - أربيل فى تمام الساعة 8:00 مساء

 

مباريات ودية للأندية استعدادا للموسم القادم

 

مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي و لانس الفرنسى فى تمام الساعة 2:45 عصرا

 

مبارة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي و فيورنتينا الايطالي فى تمام الساعة  5:30 مساء