الدوري الإنجليزي.. جدول مواعيد الجولة الأولى في البريميرليج الموسم الجديد

يُستهل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-23 بمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي التى تجمعهما على ملعب تورف مور العائد مؤخرًا لدوري الأضواء.

وأعلنت رابطة الأندية بالدوري الإنجليزي، جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي الجديد من مسابقة البريميرليج.

وتقرر انطلاق مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 12 أغسطس 2023 المقبل، على أن ينتهي يوم 19 مايو 2024 المقبل.

جدول مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي:

بيرنلي - مانشستر سيتي الجمعة 11 أغسطس.

أرسنال - نوتنغهام فورست السبت 12 أغسطس.

بورنموث - وست هام يونايتد السبت 12 أغسطس.

برايتون - لوتون تاون السبت 12 أغسطس.

إيفرتون - فولهام السبت 12 أغسطس.

شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس السبت 12 أغسطس.

نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا السبت 12 أغسطس.

برينتفورد - توتنهام هوتسبيرالأحد 13 أغسطس.

تشيلسي - ليفربول الأحد 13 أغسطس.

مانشستر يونايتد - ولفرهامبتونالاثنين 14 أغسطس.