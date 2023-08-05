أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليسجل الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

تنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة.

أسعار الدولار اليوم:

الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

