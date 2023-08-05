أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة
تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليسجل الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
تنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة.
أسعار الدولار اليوم:
الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء:- 30.75 جنيه.
سعر البيع:- 30.85 جنيه.
الدولار في بنك مصر
سعر الشراء:- 30.75 جنيه.
سعر البيع:- 30.85 جنيه.
الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك الكويت الوطني
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في بنك التعمير والإسكان
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:- 30.90 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.
الدولار في المصرف المتحد
سعر الشراء:- 30.85 جنيه.
سعر البيع:- 30.95 جنيه.