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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليسجل الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

 تنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة.

أسعار الدولار اليوم:

الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.
 

 