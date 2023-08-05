الصلاة خلف التلفزيون.. الإفتاء توضح الحكم

أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لصلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات خلف التلفزيون أو الإذاعة (الراديو)، وفق روسيا اليوم

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" عن حكم الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو.

وفي ردها، أكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء قالوا إن صلاة الجمعة أو الصلاة بشكل عام لا تجوز خلف المذياع أو التلفزيون، لافتة إلى أن من شروط صحة الصلاة متابعة الإمام واتصال الصفوف.

وفي وقت سابق، أشار الدكتور على جمعة، مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إلى أن الصلاة خلف إمام في التلفزيون أو الإذاعة ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، وذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمصلين.

كما بين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خالد الجندي، أن الصلاة خلف التلفزيون أو الإذاعة غير صحيحة، لأنها لا تحقق الجماعة المشترطة في هذه العبادات، فصلاة الجماعة لابد أن تكون مجتمعة، أي يحصل اجتماع بين المصلين.