أصولها أرمينية وتعمل كمصممة أزياء| من هي نادين كتشيدجيان زوجة طه دسوقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف الفنان والستاند إن كوميديان طه دسوقي على الاستايليست نادين كتشيدجيان، الذي أقيم اليوم، وسط العائلة والأصدقاء، وحصدت صور الحفل على إعجاب الجماهير وتفاعل عدد كبير من المتابعين في مصر والدول العربية معهما، كما قدموا لهما التهنئة، معبرين عن فرحتهم بتلك المناسبة السعيدة، وإعجابهم بإطلالة العروس البسيطة والهادئة.

طه دسوقي ونادين كيديشيان

صور حفل زفاف طه دسوقي

انتشرت صور حفل زفاف طه دسوقي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر الثنائي في حالة من الحب والبهجة، وذلك بعد مرور عام على خطبتهما التي كانت في أغسطس 2022، وارتدى الفنان طه دسوقي بدلة زفاف باللون الرمادي الفاتح، كما اشعلت نادين كيديشيان مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها البسيطة حيث اختارت فستان باللون الأبيض مزين بالورود من الجزء العلوى، والجزء السفلي منفوش من الدانتيل ومزدة بفتحة تكشف عن الساقين.

طه دسوقي ونادين كيديشيان

أما من الناحية الجمالية فقد وضعت مكياج بسيطة اعتدت على اللون الوردي مع الماسكر والكحل الاسود، والآي شادو باللون الابيض لتبرز من جملل ملامحها، وتركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية ، مع اختيار تاج من الورود باللون الابيض.

كما أكملت إطلالة الفستان بإكسسوارات ناعمة وبسيطة، وارتدت قرطين ناعمين باللون الابيض.

طه دسوقي ونادين كيديشيان

من هي زوجة طة دسوقي

بعد انتشار الصور أخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن معلومات حول زوجة طه دسوقي، والتي ترصدها لكم "بوابة الوفد" الإلكترونية خلال السطور التالية.

تدعى نادين كتشيدجيان وهي من أصولها أرمينية، وتعمل ستايلست ومصممة أزياء للملابس للمشاهير، كما ساعدت زوجها الفنان طه دسوقي في تصميمات الملابس لفرقته.

تحت التصوير كثيرًا وتنشر الكثير من لقطات حياتها عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، وكانت تحرص بشده حرصت على الوجود مع طه دسوقي في معظم الفعاليات الفنية، منذ خطبتهما، وتقديمها الدعم له.

طه دسوقي ونادين كيديشيان

طه دسوقي ونادين كيديشيان

طه دسوقي يتحدث عن دعم زوجته له

تحدث الفنان طه دسوقي عن دعم زوجته نادين كتشيدجيان له وذلك خلال لقائه بإحدى البرامج التلفزيونية، حيث قال: نادين كانت شاهدة على مراحل مختلفة في حياتي وهي إنسانة حقيقية وبتقول رأيها بصراحة بغض النظر عن رد فعل الشخص، هي شافت حاجات محدش شافها ولا حتى أصحابي، وشافت قرارات صعبة ولسه في مراحل صعبة وخايف منها، فهي في حياتي زي الميزان أو الترمومتر، حكمها مش عاطفي لكن بيكون حقيقي وتكون شايفة الصورة من بره، وأكبر داعم ليا، ودي حاجة أنا بحبها".

طه دسوقي ونادين كيديشيان