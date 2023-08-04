الصور الأولى من حفل زفاف الفنان والستاند إب كوميديان طه دسوقي (شاهد)

تصدر اسم الممثل الشاب طه دسوقي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق القليلة الماضية بعد أن انتشرت الصور الأولى من حفل زفافه على الاستايلت نادين كيديشيان، في حفل زفاف اقتصر على الأصدقاء والعائلة.

إطلالة نادين كيديشيان في حفل زفافها على طه دسوقي

اشعلت نادين كيديشيان مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الرقيقة في حفل زفافها حيث اختارت فستان باللون الأبيض مزين بالورود من الجزء العلوى، والجزء السفلي منفوش من الدانتيل ومزدة بفتحة تكشف عن الساقين.

حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

أما من الناحية الجمالية فقد وضعت مكياج بسيطة اعتدت على اللون الوردي مع الماسكر والكحل الاسود، والآي شادو باللون الابيض لتبرز من جملل ملامحها، وتركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية ، مع اختيار تاج من الورود باللون الابيض.

حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

كما أكملت نادين إطلالة الزفاف بإكسسوارات ناعمة وبسيطة، وارتدت قرطين ناعمين باللون الابيض، أما عن طه دسوقي فقد اختار بدلة باللون الرمادي الفاتح.

من هو طه دسوقي

طه دسوقي هو ستاند إب كوميديان وممثل مصري، ذاع صيته على نطاق عالي بعد أن شار في مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني.

حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

تخرج طه دسوقي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبدأ الستاند أب كوميدي منذ 2013، أقام عدة حفلات في ساقية الصاوي ومسارح أخرى ثم دخل في مجال الأعلانات ورشحه المخرج هادي الباجوري للعمل في إعلان لشركة وي مع الممثل سمير غانم لفت من خلال الأنظار.

وكان أخر أعمال الفنان طه دسوقي مسلسل "الصفارة" الذي عرض في شهر رمضان السابق بطولة الفنان أحمد أمين وحقق به نجاحًا كبيرًا، ونال إعجاب الجمهور، بسبب أداء طه المختلف والمميز.

حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

وتحدث طه عن مشاركته في العمل قائلًا: "بيتعرض عليا أدوار تراجيدي إن يكون فيها محل للهزار والكوميدي، ودي حاجة حلوة ليا أقدر ألعب فيها، ولكن كممثل أنا عايز أجرب نفسي في حاجات تانية كتير، والريسك إن الناس مبتقبلش التغيير".

وتابع طه حديثه: "أنا دايمًا بخاف من رد فعل الجمهور، ومشاركتي في مسلسل الصفارة إدتني دفعة إنى أجرب وماخفش من رد الفعل، ومن أكتر اللحظات الحلوة في المسلسل مشهد انتظار دولت إنها ترمي الصفارة".

حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان