مصرع شخص علي يد 4 أشخاص بالدقهلية|لهذا السبب

لقي شخص مصرعه على يد 4 أشخاص،في قرية كوم اليهود مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وتعدوا عليه بالضرب لاتهامهم له بالسرقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

مصرع شخص علي يد 4 أشخاص بالدقهلية

كانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوصول "محمد أحمد محمد"، وشهرتة "موكشة"، الى المستشفى جثة هامدة ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة رئيس المباحث وبالفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه داخل منزله بالضرب، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم لاتهامهم المجني عليه بسرقتهم.

جرى إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين في الحادث.

سقط من الطابق الرابع ..مصرع شخص فى الجيزة

وفي الجيزة ، لقي شخص حتفه ، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعقار سكني في منطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “محمد سعيد” يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال جثة طافية بنيل مصر القديمة

وفي القاهرة ، تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة طافية على سطح النيل، في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل مصر القديمة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.