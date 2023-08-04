رفع 250 طن مخلفات وتراكمات بحي شرق أسيوط
شدد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد على ضرورة متابعة مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات بشكل دوري في جميع أنحاء المحافظة وتقييم أداء الأحياء والمراكز والمدن والتعامل الفوري مع مسألة النظافة ورفع المخلفات لتحقيق المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
تمكنت محافظة أسيوط من خلال حي شرق أسيوط من رفع حوالي 250 طنًا من المخلفات والقمامة من منطقة السبيل والمشيخة و14 عمارة ضمن أعمال التطوير الشاملة في ذلك القطاع
أكد المحافظ أنه عندما يتم رصد تراكم المخلفات والقمامة يتم تكليف رئيس الحي بإرسال فرق النظافة لرفع جميع المخلفات والتراكمات الصلبة في تلك المنطقة مع المتابعة المنتظمة للتأكد من عدم تجمع المخلفات مرة أخرى
قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وبإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي بحملة نظافة ورفع المخلفات والتراكمات في شوارع حي شرق أسيوط حيث تم رفع حوالي 250 طنًا من المخلفات والقمامة من منطقة السبيل والمشيخة و14 عمارة