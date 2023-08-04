أندرو تيت ينتصر في معركة الذكورية ويكسر قيود الإقامة الجبرية.. فيديو

أعلنت محكمة الاستئناف في بوخارست الجمعة، رفع قرار وضع المؤثر البريطاني الأميركي الذكوري أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية في رومانيا، بانتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالبشر، مع وضعه تحت إشراف قضائي.

وكتبت المحكمة أنّ شقيقه تريستان تيت وشركاء مفترضين آخرين أوقفوا بصورة متزامنة، معنيون أيضاً بهذا الإجراء الأقل تقييداً، والذي يسري "لمدة 60 يوماً، من أغسطس 2023 إلى 2 أكتوبر 2023 ضمناً".

وخلال هذه الفترة، يجب على أندرو تيت (36 عاماً) وشقيقه تريستان (34 عاماً) أن يحضرا بانتظام إلى مركز الشرطة، ولا يُسمح لهما بمغادرة منطقة بوخارست، حيث يواجهان تهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب، من دون موافقة القاضي.

وقال الشقيقان تيت بلسان الناطق باسمها "نعرب عن خالص امتناننا للنظام القضائي الروماني لمراجعته العادلة" في القضية، وليس لديهما الحق في مقابلة المتهمين الرومانيين في القضية.

وأضافا أن "هذه النتيجة الإيجابية تسمح لنا بالاعتقاد بأن هناك تطورات إيجابية أخرى تلوح في الأفق وأن الحقيقة بدأت تتكشف".

وكان قُبض على الأخوين تيت في نهاية ديسمبر، وأمضيا ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي، قبل وضعهما قيد الإقامة الجبرية التي اعترضا عليها في مناسبات عدة. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.

عنف جنسي

ويواجه أندرو تيت أيضاً اتهامات بالعنف الجنسي في بريطانيا، على خلفية وقائع تعود إلى الفترة بين 2013 و2016.

وعُرف أندرو تيت بداية عبر مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر" سنة 2016 في بريطانيا، لكن سرعان ما استُبعد من البرنامج بسبب انتشار مقطع فيديو يظهره يضرب امرأة.

وتحوّل بعدها إلى الشبكات الاجتماعية حيث ينشر مقاطع مصورة يتباهى فيها بعرض عضلاته ويدخن السيجار، مثيراً إعجاب ملايين المراهقين بسياراته الفاخرة.

ويروج تيت في فيديوهاته لنظريات ذكورية ويقدم النصائح للرجال لمساعدتهم على أن يصبحوا أثرياء، واسمه من أكثر الأسماء التي تم البحث عنها على غوغل.

وقد عُلقت حساباته في الماضي على شبكات اجتماعية عدة بسبب تصريحات معادية للنساء.

وأعيد تفعيل حسابه على تويتر، الذي يتبعه ما يقرب من سبعة ملايين مستخدم، بعدما اشترى الملياردير إيلون ماسك الشبكة الاجتماعية التي بات اسمها الرسمي "اكس"، جاء ذلك في فيديو وتقرير عرضته فضائية يورونيوز، اليوم الجمعة.