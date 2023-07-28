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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حسام موافي يكشف سبب تعرق الجسم.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن قلة كفاءة الكلى تعتبر إنذارا للجسم، موجها مرضى الكلى أو الكبد بقياس البول يوميا حال أخذ مدرات للبول.

وأوضح، خلال برنامج ربي زدني علما، على قناة صدى البلد، أن البول الطبيعي يعتمد على كمية السوائل التي شربها الفرد، منوها إلى أن توازن السوائل يعني زيادة 500سم على رقم البول، وهذه تسمى بمعادلة شرب المياه أو توازن السوائل.

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كثرة الاستحمام

وعلق أستاذ الحالات الحرجة قائلا: “ارتفاع الحرارة الشديدة مشكلتها في فقد المياه، والآن تنتشر ضربات الحرارة وليس ضربات الشمس، ربنا ضابط الحرارة على الغدة العرقية، فأول ما تعرق جسمك يترطب”.

ولفت إلى أن السيدات في سن الخمسين، عمر انقطاع الدورة- يشعرن بدرجة حرارة أعلى، موجها السيدات بضرورة الاعتماد على الاستحمام بكثرة بمياه باردة في الطقس الحار.

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