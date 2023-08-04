روسيا والصين تعتزمان افتتاح مركز لتعزيز الثقافة والرياضة

أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، "كسينيا ألكساندروفا"، أن روسيا والصين ستفتتحان مركز إنتاج مشترك لتعزيز الفن والثقافة والرياضة الروسية في بكين، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

الثقافة والفنون والرياضة الروسية في الصين

ووفقًا للاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، توجد شركة حاليا في مرحلة الإنشاء، حيث ستتعاون مع مستثمرين من الصين من أجل تعزيز الثقافة والفنون والرياضة الروسية في الصين.

ويعتبر هذا المركز بمثابة مشروع مشترك بين لجنة الصناعات الإبداعية التابعة للاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال وشركائها الصينيين.

وستعمل ثلاث وكالات في إطار هذا المشروع، أولها ستكون مسؤولة عن تنظيم العروض والمعارض والعروض المسرحية، والثانية سوف تروج للفنانين والمدونين الروس، والثالثة ستكون بمثابة وكالة توظيف مسؤولة عن اختيار المدربين والمعلمين.

ويلاحظ أن المعلمين في تخصصات مثل الملاكمة والمصارعة والتزلج على الجليد والباليه والتمثيل والتصوير السينمائي هم الأكثر شعبية حاليا.

وأشارت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال، إلى أن المشروع اكتسب بالفعل مواقع ومستثمرين، فهو مدعوم أيضا من قبل وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.

ومن بين المشاريع الروسية الصينية المشتركة في إطار هذه المبادرة، يمكن تحديد الجولة الحالية لمعرض، يفغيني بلوشينكو، للجليد في الصين. وفي الخريف، تم التخطيط لجولة عرض الجليد لتاتيانا نافكي، والمعارض المتنقلة للفنانين الروس في الصين، كما يجري بناء العروض المسرحية.