الاتحاد السكندري يضم حارس الزمالك السابق

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في ضم حارس الزمالك الأسبق وحارس سموحة عمر صلاح في صفقة انتقال حر ليكون الاعب الخامس الذي يعلن نادي الاتحاد ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية .

وكان طارق العشري المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري قد أوصى بضرورة التعاقد مع حارس مرمى ليكون الى جوار المهدي سليمان الحارس الاساسي لفريق الاتحاد بعدما فشل اي حارس اخر في اقناع الجهاز الفني الحالي بأمكانياته .

هذا وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مؤتمرا صحفيا يوم الاحد المقبل يعلن خلال عن الاعبين الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمي وايضا القائمة الاولى للفريق التي سيتم ارساله لاتحاد الكرة المصري وتفاصيل خطة الاعداد للموسم الكروي الجديد .

يذكر ان الاتحاد السكندري أعلن عن التعاقد مع محمود صلاح لاعب وادي دجلة و احمد غنيم مدافع سبورتنج وسموحة السابق و عمرو الطامي لاعب وسط المنصورة.