أمير القصيم يدشن أكبر مهرجان للتمور فى العالم بعد غد

يدشن سمو الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم أكبر مهرجان للتمور فى العالم بعد غد الأحد بمدينة بريدة.

أنهت منطقة القصيم استعداداتها لإستقبال المهرجان بتوجية الدعوة للسفراء وممثلى الدول.



كان مهرجان العام الماضى قد شهد حضور مكثف من جانب السفراء أبرزهم سفراء ألمانيا واليابان وغانا وممثل روسيا.

تتضمن فعاليات المهرجان معارض للرسامين وعروض لفرق شعبية وأمسيات شعرية وجناح للشعر العربى، كما تتضمن معارض للأسر المنتجة والمصانع التحويلية والجهات الحكومية والمنشآت التجارية وجامعة القصيم.



وتتضمن الفعاليات عرض للتراث السعودى من أهازيج الفلاحة ومجلس القهوة السعودية والحرف اليدوية المرتبطه بالنخيل.



يأتى المهرجان فى إطار ترسيخ ريادة المملكة لإنتاج وتسويق وتصدير التمور فى العالم.



وأشار بيان صحفى لمنطقة القصيم إلى أن سوق تمور بريدة يعد أحد أعرق الأسواق العالمية المتخصصة حيث وثق تاريخة من خلال الرحالة العرب والغربيين الذين زاروا المملكة فى مراحل التأسيس الأولى حتى أصبح اليوم المصدر الأول للتمور فى العالم حيث تقترب مبيعاته من 3 مليار ريال سنويا.



وأشار بيان المنطقة إلى إهتمام الرحالة بشهرة بريدة فى التمور حيث أشار شارل هوبير فى كتابة "رحلة فى الجزيرة العربية الوسطى" الذى كتبة قبل 140 عاما إلى أن بريدة تعد مركز تجار ى كبير وتمثل الشهور الأربعة التى تلى قطاف التمر مرحلة إزدهار حيث يتم فيها إنشاء ألف خيمة بدوية للمسافرين القادمين للتزود بالتمر والقمح والأرز.



يستهدف مهرجان القصيم تحقيق إجمالى مبيعات يزيد عن 3 مليار ريال لأول مرة وذلك من خلال طرح أكثر من 30 مليون عبوة وأكثر من 100 ألف طن. ومن المتوقع حضور أكثر من 400 ألف زائر.