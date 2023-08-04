ضبط المتهمين بالتشاجر في الواحات البحرية بالجيزة

ألقت إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، بمنطقة الواحات، بسبب خلافات متعلقة بقطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بسبب قطعة أرض ..ضبط المتهمين بالتشاجر فى الواحات البحرية بالجيزة:

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عددٍ من الأشخاص بمنطقة الواحات البحرية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

في واقعة أخري، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

تمكنت في نطاق مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين - لهما معلومات جنائية - بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزتهما 5 طرب من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وقطعتيِّ سلاح أبيض.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تجري نيابة عابدين الجزئية، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم بعابدين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

كشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات، وتم ضبطه وتبيَّن أن (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبحوزته (مبلغ مالى "مجهولة المصدر").

أفادت التحقيقات أنه جاء فى اعترافات المتهم بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالى المُشار إليه ولاذ بالفرار، وبالانتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليه، وبسؤاله تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.