مفاجأة بقائمة هيونداي الجديدة : "زيادة النترا HD وأكسنت RP واختفاء المستوردة"

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات هيونداي في مصر، يتم العمل بها بدايةً من اليوم، وشهدت قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة، مفاجأة بعدما خلت من جميع سيارات هيونداي المستوردة بعد نفاد المخزون.

غياب سيارات هيونداي المستوردة

غياب سيارات هيونداي المستوردة

وشملت القائمة أسعار السيارتين المجمعتين محلياً هيونداي النترا HD، وهيونداي أكسنت RP موديل 2023، وموديل 2024.

وشهدت قائمة أسعار سيارات هيونداي ارتفاعاً في أسعار السيارتين هيونداي النترا HD، وهيونداي أكسنت RP موديل 2023، وموديل 2024.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة للسيارتين هيونداي النترا HD، وهيونداي أكسنت RP موديل 2023، وموديل 2024.

أسعار سيارات هيونداي المجمعة محلياً موديل 2023 وموديل 2024

هيونداي أكسنت RB

وتنتمي السيارة هيونداي أكسنت RB لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، زودت سيارات «هيونداي أكسنت RP بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة، وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها.

هيونداي النترا HD

ودعمت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية النقلات من 4 سرعات، وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 إلى 182 كيلومتر في الساعة، بينما تطرح السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف كهربائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكيف هواء، و 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.