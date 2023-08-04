وزير الخارجية الجزائري يُحذر من استخدام القوة في النيجر

حذر وزير الخارجية الجزائري، "أحمد عطاف"، من استخدام القوة في النيجر، مُؤكدًا أن ذلك سيزيد الوضع تأزمًا، فيما استقبل المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا، باباغانا كينجيبي، حسبما أفادت "وسائل إعلام جزائرية"، مساء اليوم الجمعة.

وتسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه الذي حل اليوم بالجزائر العاصمة، رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

تطورات الأوضاع في النيجر

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن الزيارة تندرج في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في "هذا البلد الشقيق والجار"، كما أكد أنه يدعوا إلى عودة بازوم إلى منصبه الدستوري بصفته رئيسا لجمهورية النيجر.

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية، وتجنب خيار القوة الذي لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر، والمنطقة برمتها.

من ناحية أخرى، حظرت السلطات في ولاية بشمال شرق نيجيريا التجول يوم الأحد بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية.

وبدأ شبان مشردون أعمال النهب، لكن سرعان ما انضم إليهم مئات السكان الذين اقتحموا مخازن المواد الغذائية وخاصة الحبوب، ونهبوها.

وفي الأثناء، أعلن حاكم ولاية أداماوا أحمدو عمرو فينتيري، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة بأثر فوري، وفق ما أعلن المتحدث باسمه همواشي وونوسيكو.

كما أعلنت الشرطة المحلية نشر عناصر لفرض حظر التجول ومنع النهب.

ونيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ عام 2016، ويعيش نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 215 مليون نسمة في فقر مدقع (أقل من دولارين في اليوم) رغم احتياطيات النفط الهائلة.