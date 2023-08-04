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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

100 مليون يورو عرض بايرن ميونخ الأخير لضم كين

هاري كين
هاري كين

تقدمت إدارة بايرن ميونخ الألمانى بعرضها الاخير لنادى توتنهام الأنجليزى لضم المهاجم الدولى الانجليزى هارى كين مقابل 100 مليون يورو فيما اسمته الصحف الألمانية عرض الساعات الأخيرة بعدما منحت إدارة النادى البافارى نظيرتها فى توتنهام فرصة حتى منتصف ليل اليوم ( الجمعة ) لحسم نجاح الصفقة من عدمه.

وقالت صحيفة الديلى ميل البريطانية ان مسئولى بايرن ميونخ قدموا هذا العرض قبل ساعات من أنتهاء المهلة المحددة منهم حتى تسرع إدارة توتنهام فى عملية إنهاء الصفقة التى لابد من حسمها سريعا لرغبة إدارة بايرن ميونخ فى منح فريقها فرصة للمزيد من التركيز قبل أنطلاق الموسم الجديد.