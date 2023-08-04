أحمد داود يبدأ العمل على "زينهم" قريبًا

يستعد الفنان أحمد داود لبدء تصوير أحدث أعماله التلفزيونية تحت عنوان “زينهم”، والذي مقرر أن يتم التعاقد مع باقي أبطاله خلال الفترة المقبلة استعدادًا لمرحلة التصوير.

وشارك أحمد داود، صورة سيناريو مسلسل زينهم، عبر خاصية (الاستوري) بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقًا، قائلًا:" بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

داود

آخر أعمال أحمد داود

وكانت آخر أعمال “داود” التلفزيونية، مسلسل "suits بالعربى" وشاركه البطولة الفنان آسر ياسين، وأحمد داوود، وريم مصطفى، ومحمد شاهين، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل يعد النسخة العربية لنظيره الأجنبي، وهو مسلسل أمريكي يحظى بشعبية كبيرة، يدور في فلك عالم المحاماة والقضايا، كان موسمه الأول في 2011، وأحداثه تدور بين "مايك روس"، الشاب الذي لم يكمل دراسته الجامعية، لكنه ذكيا وطموحا، ينجح الشاب في كسب ثقة المحامي الشهير "هارفي سبيكتر"، والذي يقوم بتعيينه مساعدا له في شركة كبيرة يعمل بها، وهو أمر له خطورته، لو كشف الأمر عن عدم تخرج مايك من جامعة هارفارد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود السينمائية فيلم “يوم 13”، والذي حقق إيرادات عالية وقت عرضه بجميع دور العرض السينمائي .

قصة فيلم يوم 13

أحداث فيلم "يوم 13" تدول حول عز الدين، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم.

أبطال فيلم يوم 13

يشارك في بطولة فيلم "يوم 13"، بجانب أحمد داود، كل من: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

نبذة فنية عن أحمد داود

فنان مصري شاب، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء.

كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، ثم شارك بالبطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D .