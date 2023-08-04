ارتفاع أسعار رينو ميجان موديل 2023 وطرح "أوسترال" الجديدة وغياب "لوجان" و"داستر"

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، وكيل علامة رينو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الفرنسية، وضمت القائمة الجديدة أسعار سيارات رينو ميجان موديل 2023، وميجان تيربو موديل 2023، كما شهدت الظهور الأول للسيارة أوسترال الجديدة موديل 2024، وغاب عن قائمة رينو الجديدة طرازات رينو سانديرو، ورينو ستيب واي، ورينو داستر، ورينو وجان، ورينو كادجار.

ميجان وميجان تيربو موديل 2023

وشهدت القائمة الجديدة الخاصة بسيارات رينو، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة، زيادة أسعار رينو ميجان موديل 2023، وميجان تيربو موديل 2023.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لسيارات رينو المطروحة داخل السوق المصرية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات رينو

رينو في الساحل

كانت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، قد أعلنت مؤخراً عن تواجدها في الساحل الشمالي من خلال مركز Renault MINUTE تحت شعار "رينو دائما معاك".

وأكدت "رينو مصر"، أن مركز Renault MINUTE يتيح التعرف لأول مرة عن قرب على السيارة رينو "أوسترال" الجديدة كلياً موديل 2024.

وبحسب الصفحة الرسمية لرينو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن مركز Renault MINUTE يقدم خدمات الصيانة السريعة لعملاء العلامة الفرنسية، كما يشمل معرض لسيارات رينو.

مواصفات رينو أوسترال موديل 2024

وتتوفر السيارة رينو أوسترال الجديدة موديل 2024 بمحرك سعته 1.3 لترًا بشاحن تيربو يولد قوة قدرها 160 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن.متر، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 9.7 ثانية، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 6.2 لترًا لكل 100 كم.



وسائل الأمان

وتقدم رينو أوسترال موديل 2024 بـ 5 فئات من التجهيزات، ولعل من أبرز مايميز السيارة رينو أوسترال، توافر العديد من عوامل الأمان والسلامة، أبرزها 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، ووسادة هوائية بين السائق والراكب في الفئات الأعلى، نظام مانع انغلاق الفرامل، وبرنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونية، برنامج تدعيم الفرامل، نظام التحكم الديناميكي للسيارة، برنامج المساعدة على المرتفعات، نظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، حساسات الركن الأمامية والخلفية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام تنبيه لربط حزام الأمان.