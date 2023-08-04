أنواع سرطانات تصيب الرئتين أحذر منها

سرطان الرئة هو مرض ناجم عن انقسام الخلايا غير المنضبط في رئتيك، وتنقسم خلاياك وتصنع نسخًا أكثر من نفسها كجزء من وظيفتها الطبيعية، ولكن في بعض الأحيان ، يحصلون على تغييرات (طفرات) تجعلهم يواصلون صنع المزيد من أنفسهم عندما لا يفعلون ذلك، والخلايا التالفة التي تنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه تخلق كتلًا ، أو أورامًا ، من الأنسجة التي تمنع أعضائك في النهاية من العمل بشكل صحيح.

وسرطان الرئة هو اسم السرطانات التي تبدأ في رئتيك - عادة في الشعب الهوائية (القصبات أو القصيبات) أو الأكياس الهوائية الصغيرة (الحويصلات الهوائية)، وعادةً ما يتم تسمية السرطانات التي تبدأ في أماكن أخرى وتنتقل إلى رئتيك من حيث بدأت (قد يشير مقدم الرعاية الصحية إلى هذا على أنه سرطان ينتقل إلى رئتيك).

ما هي أنواع من سرطان الرئة؟

هناك العديد من السرطانات التي تصيب الرئتين ، لكننا عادة ما نستخدم مصطلح "سرطان الرئة" لنوعين رئيسيين: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) هو أكثر أنواع سرطان الرئة شيوعًا، ويمثل أكثر من 80٪ من حالات سرطان الرئة، وتشمل الأنواع الشائعة سرطانة غدية وسرطان الخلايا الحرشفية، ويعد السرطان الغدي الحرشفية وسرطان الأورام اللحمية نوعين أقل شيوعًا من سرطان الخلايا غير الصغيرة الحجم.

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC)

ينمو سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC) بسرعة أكبر ويصعب علاجه مقارنة بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، وغالبًا ما يتم العثور عليه على أنه ورم رئوي صغير نسبيًا ينتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتشمل الأنواع المحددة من سرطان الخلايا الصغيرة سرطان الخلايا الصغيرة (ويسمى أيضًا سرطان خلايا الشوفان) وسرطان الخلايا الصغيرة المركب.

أنواع أخرى من سرطان الرئة

يمكن أن تبدأ أنواع أخرى من السرطان في رئتيك أو حولها، بما في ذلك الأورام اللمفاوية (سرطان العقد الليمفاوية)، والساركوما (سرطان في العظام أو الأنسجة الرخوة) ، وورم المتوسطة الجنبي (سرطان بطانة رئتيك). يتم التعامل مع هذه الأنواع بشكل مختلف ولا يشار إليها عادةً بسرطان الرئة.