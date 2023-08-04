تشييع جثمان فتى فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال من النقطة صفر (فيديو)

شارك المئات من المشيعين يوم الجمعة في جنازة صبي فلسطيني قتل برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن محمود أبوسعن (18 عامًا) قتل صباح الجمعة “برصاصة إسرائيلية حية في رأس طولكرم”.



وفقًا لمصور لوكالة فرانس برس، كان رأس أبسان ملفوفًا بعلم فلسطيني، وشيع جسده في شوارع طولكرم.

قال الجيش الإسرائيلي: "إن قواته كانت تقوم بدوريات عندما فتح المشتبه به النار وألقى بالمتفجرات والحجارة على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية".

رصاصة من النقطة صفر:

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، نقلًا عن شهود، أن محمود أبوسعن “سقط على الأرض بعد تعرضه لهجوم برصاص الاحتلال، ونزل جنود الاحتلال على الفور وأطلقوا النار مباشرة في رأسه من مسافة صفر”.

جاء مقتل شاب فلسطيني يوم الجمعة بعد 3 أيام من فتح الفلسطينيين النار في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وإطلاق النار عليهم على الفور.

منذ بداية العام، تصاعد العنف بين الجانبين، ومنذ بداية 1 يناير ارتفع عدد القتلى من الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية إلى ما لا يقل عن 206 فلسطينيين و 27 إسرائيليًّا وأوكرانية وإيطالي، وتشمل هذه الأرقام المدنيين، بمن فيهم المقاتلون والأطفال من الجانب الفلسطيني.

