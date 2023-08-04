ظهور مفاجيء لشيرين عبدالوهاب مع زوجها وبناتها بعد أنباء محاولتها الانتحار (شاهد)

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على أن تطمئن الجمهور بنفسها على حالتها الصحية، وظهرت في فيديو جديد رفقة زوجها النجم حسام حبيب وابنتيها هنا ومريم أثناء استمتاعهم بإجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي وسط الماء والخضرة، لتنفي بذلك شائعة محاولتها الانتحار.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد أنباء انتحارها

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب وابنتيها هنا ومريم بعد أنباء انتحارها:

وبدت شيرين عبدالوهاب في الفيديو بإطلالة مشرقة وصحة جيدة وابتسامة عفوية، فكانت تجلس إلى جانب حسام حبيب وهما يشاهدان سويًا مقاطع فيديو عبر الهاتف ويضحكان معًا عليها، وسط أجواء أسرية دافئة تطغى عليها البهجة والفرحة، مما طمأن جمهورها ومحبيها بعد حالة القلق التي انتابتهم خلال الساعات الأخيرة بعد أنباء انتحارها.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد أنباء انتحارها

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مع بناتها بعد أنباء انتحارها

هل انتحرت شيرين عبدالوهاب بتناول الأدوية؟

وعادت أنباء انتحار النجمة شيرين عبدالوهاب بتناول جرعة زائدة من الأدوية مجددًا، لتتصدر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار ذعر وصدمة جمهورها ومحبيها متسائلين عن الحقيقة، في حين دفع زوجها الفنان حسام حبيب للخروج عن صمته.

شيرين عبد الوهاب بعد أنباء انتحارها

نفى حسام حبيب محاولة انتحار زوجته شيرين عبدالوهاب باستخدام 12 قرص زانكس، مستنكرًا الشائعات المُغرضة التي بات يتناولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وكادت تزعجهم بشكل دائم وتؤثر فى حالتهما النفسية.

في الوقت نفسه، تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع د.محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، الذي بدوره أكد تصريحات حسام حبيب ونفى أنباء انتحار شيرين عبدالوهاب، التي وصفها بالسخيفة والمُغرضة، مطالبًا من يتداول مثل هذه الشائعات بالتحري والدقة والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة فقط قبل نشرها.

شيرين عبد الوهاب

وحرص د. محمد عبدالله على مناشدة مروجي الشائعات بالابتعاد عن شيرين عبدالوهاب نظرًا لما مرت به من تجارب خاصة مؤلمة في الآونة الأخيرة، فهى الآن تستعيد نشاطها الفني مستعينة بحب الجمهور وتشجيعه لها، ومثل هذه الشائعات يضغطها نفسيًا ويُعيدها مائة خطوة للخلف.

وأضاف د. محمد عبدالله خلال تصريحه لـ"الوفد": "تواصلت مع شيرين عبدالوهاب شخصيًا وأكدت لي أنها بصحة جيدة وتعيش حالة من النشاط الفني، كما تواصلت مع مدير أعمالها الذي أخبرني أنها تتعاقد حاليًا على إحياء عددًا من الحفلات الجديدة بدول مختلفة".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

على صعيد آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للمطربة شيرين عبدالوهاب في أحضان زوجها حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية بمدينة الساحل الشمالي، والتي بدت فيها شيرين وهى أكثر رشاقة بعدما فقدت بعضًا من وزنها، وتألقت حينها بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا صيفيًا باللون الأسود ذاCut Out عند منطقة البطن.

شيرين عبد الوهاب

تفاصيل ألبوم شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا:

كشفت شيرين عبدالوهاب مؤخرًا أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا، وذلك خلال تصريحات خاصة مع برنامج ET بالعربي، إذ قالت: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".

وجاءت تصريحات شيرين بعد إعلان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد تعاونها مع شيرين عبدالوهاب، إذ نشرت صورًا لشيرين مع المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، وأرفقتها بتعليق: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل".