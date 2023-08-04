وسيم بطرس يشيد بمؤتمر المصريين في الخارج: فرصة للقاء المسؤولين ومناقشة مطالبنا

شارك وسيم بطرس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في كندا، ورئيس اتحاد جاليات شباب المصريين، وعضو مجلس إدارة حزب المحافظين بكندا، في مؤتمر المصريين بالخارج النسخة الرابعة، وذلك بدعوة من وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي.

وقال “بطرس”، في تصريحات خاصة للوفد، على هامش المؤتمر، إن إهتمام الدولة بالمصريين في الخارج شيء يسعدنا كثيرًا كمغتربين، وهذا المؤتمر يتيح لنا الحديث عن مطالبنا أمام المسؤولين بشكل مباشر، كما أنه فرصه للقاء الأصدقاء من دول مختلفة لا يمكن اتاحتها إلا من خلال هذا المؤتمر الكبير.

وأكد أن تشريف مسؤولي هيئة الاستثمار ووزير المالية والهجرة ورئيس بنك القاهرة أدى لثقل وقيمة فعلية للمؤتمر، خاصة مع وجود الكثير من الاسئلة التي تدور في عقلنا ونحتاج لمتخصصين لمناقشتها والإجابة عليها، لافتًا إلى أهمية إنعقاد هذا المؤتمر في نفوس أبناء مصر بالخارج، وهو حرص المسؤولين بالدولة على لقائنا ومعرفة مطالبنا والوعود في بذل الجهود لتحقيقها.

وتابع: “مصر فيها ميزة عن دول العالم وهو حب المصري لوطنه، فمصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، اول ما بنسمع انه في حاجة هتزود ارتباطنا ببلدنا بنلبي النداء فورًا”.



واستكمل: “ هناك انجاهات بالدولة لتبسيط الامور للمصريين في الخارج مثل استخراج الاوراق الثبوتية وده عنصر اساسي لأسئلة المصريين لانهم عاوزين يعمقوا ارتباط اولادهم بالوطن”.

وأشار إلى أنه يهتم بشباب مصر بالخارج من الجيل التاني والتالت، ويعمل دائمًا على سماعهم وتلبية مطالبهم ومشاركتهم في أنشطتهم، لافتًا إلى نجاح مؤتمر هذا العام، متمنيًا استكمال نجاحه في النسخ القادمة، مضيفًا: "الامور الحياتية اللي كمصريين بنشوفها برة محتاجين ننقلها هنا في مصر، لازم يكون عندنا المبادرة الاولى في اطلاق الشيء الجديد ومعرفة ما نحتاجه والبدء في تنفيذه فورًا".



وأشاد بمبادرة سيارات المصريين في الخارج التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، قائلًا: “ مبادرة مهمة كانت مطلب للمصريين في المؤتمر الماضي ونتمنى من الدولة التعديل في بنودها لكي تتوافق مع مطالب الجميع”.



وأكد في نهاية حديثه، أنه لديه مقترحات لمشاريع عديدة ستفيد الوطن، وسوف يقوم بعرضها على وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، لمعرفة إمكانية تنفيذها.