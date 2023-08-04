ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن قبل توزيعه بالبحيرة

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، ضربة قوية إلي المتلاعبين بقوت الشعب، وتجار السوق السوداء، من خلال رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة كافة.

إذْ قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، بقيادة مفتاح عبداللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة رشيد، أسفرت عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن الباكته الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس كافة ولردع المخالفين.