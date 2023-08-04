مديرية الصحة تدفع بقافلة مجانية جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”.

فحص 810 حالات:

وأضاف المحافظ أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨١٠ مواطنين فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٦٦ حالة طب أطفال، ٢٦٥ حالة جراحة عظام، ٨٤ حالة أمراض باطنة، ٦٢ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٩ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٤٨ حالة جراحة عامة، ٢٦ حالة تنظيم الأسرة "فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٠٠ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

وأورد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضًا بخدمات التوعية، إذ جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٨ مواطنًا.